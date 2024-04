"Riesenwert": Butscher lobt "Doppelpacker" Schlotterbeck

Ein Eigentor und ein "normales" Tor - ein solcher "Doppelpack" wie gegen den 1. FC Heidenheim ist Keven Schlotterbeck bereits zum zweiten Mal in dieser Saison gelungen. "Ich möchte den Ball am liebsten über das Stadiondach hauen", sagte der Innenverteidiger vom VfL Bochum zu seinem kuriosen Eigentor beim 1:1 (0:0), bei dem er sich selbst angeschossen hatte. Leicht schmunzelnd fügte er hinzu: "Und der fällt dann genau so rein, dass gar keiner mehr hinkommt."

Und wie will er die Bochumer Abschlussschwäche vor dem Saisonendspurt beheben? Mit "Überzeugung" und "Training, Training, Training". Am Samstag geht es zum VfL Wolfsburg, den Butscher "mit reinziehen" will in den Abstiegskampf.