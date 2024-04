Rivale glaubt nicht mehr an Bayern-Dominanz: "Löst man nicht von heute auf morgen"

Das klingt so, als mache sich die Konkurrenz wenig Sorgen darüber, dass der Rekordmeister bald zurückschlage: Kapitän Willi Orban glaubt beim FC Bayern keineswegs an eine schnelle Rückkehr zur Dominanz der vergangenen Jahre - auch nicht mit einem möglichen Trainer Ralf Rangnick .

„Ich erwarte, dass die Bayern weiterhin in einem Prozess sein werden“, sagte der Verteidiger von Bayern-Rivale RB Leipzig der Sport Bild .

Und fügte an: „Neuer Trainer, Umbauten im Kader - das löst man nicht von heute auf morgen. Stark sind die Bayern immer, aber so dominant, wie sie in den vergangenen zehn Jahren waren, werden sie meiner Meinung nach erst mal nicht sein.“