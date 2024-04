Rudi Völler über Vizekusen: “Ein Begriff, der mir immer auf den Keks gegangen ist”

Seit dem Pokalsieg 1993 wartet Bayer Leverkusen sehnsüchtig darauf, endlich wieder eine Trophäe in die Stadt zu holen. Denn seither gab es für die Werkself nur noch Vizetitel. Fünfmal in der Bundesliga, dreimal im DFB-Pokal und einmal in der Champions League. Gerade rund um die Jahrtausendwende, als die großen Erfolge teilweise dramatisch verpasst wurden, schien der Klub ein unablegbares Dauerabo auf zweite Plätze zu haben.