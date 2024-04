Stadt Leverkusen will Straße nach Xabi Alonso benennen

Die Stadt Leverkusen will den Erfolgsgaranten des neuen deutschen Meisters Bayer Leverkusen die Ehrenbürgerwürde verleihen - und Trainer Xabi Alonso in besonderer Weise auszeichnen. Im Umfeld des Stadions soll eine Straße, ein Platz oder ein Weg nach dem Coach benannt werden. Die Verwaltung prüfe derzeit „die Voraussetzungen für eine offizielle Benennung“, teilte die Stadt Leverkusen am Montag mit.