Bundesliga: Titel fix! Bayer Leverkusen feiert Deutsche Meisterschaft

Es ist vollbracht! Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Deutscher Fußballmeister . Die Werkself machte den historischen Erfolg in der heimischen BayArena mit einem 5:0 (1:0) gegen den SV Werder Bremen perfekt. Der unrühmliche Titel „Vizekusen“ gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

Die Mannschaft von Erfolgstrainer Xabi Alonso hat damit bereits am 29. Spieltag alles klargemacht. Die Basis dafür legten die Bayer-Profis mit einer makellosen Saison. So kassierte das Team bislang nicht eine einzige Niederlage - und stellte zudem einen legendären Rekord ein.

Boniface behält die Nerven

Dank des Sieges gegen Werder ist Leverkusen nun in 43 Pflichtspiele in Serie unbesiegt, dies war zuvor nur dem italienischen Spitzenklub Juventus Turin geglückt.

Die Euphorie in der Stadt mit gut 160.000 Einwohnern war schon vor dem Anpfiff außergewöhnlich. So bereiteten die Anhänger der Mannschaft am Stadion einen überwältigenden Empfang. Die Feierlichkeiten dürften am Abend noch ausgelassener werden.