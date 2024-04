Streich gibt sich die Schuld: "Habe es total falsch gemacht"

Der scheidende Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat die Schuld für das 1:4 (0:3) gegen RB Leipzig komplett auf sich kommen. „Ich habe personell und taktisch die vollständig falsche Herangehensweise gewählt. Ich habe es total falsch gemacht“, sagte der 58-Jährige nach der Pleite am 28. Spieltag: „Ich bin sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis - aber vor allem über mich.“

„Wir müssen in Klausur gehen“

Zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte Streich seine Taktik. Er brachte unter anderem Grifo und stellte in der Abwehr von einer Dreier- auf eine Viererkette um. Das zeigte Wirkung, in der zweiten Hälfte agierte der SC deutlich besser. "Wir müssen in Klausur gehen", sagte Streich mit Blick auf das kommende Spiel bei Schlusslicht Darmstadt 98.