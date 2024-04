TSG wieder voll im Europacup-Rennen

FCA hadert: „Dumm und unnötig“

Weghorst (17.), Andrej Kramaric (20.) und Ihlas Bebou (90.) trafen für die Hoffenheimer, die ihr Tief mit zuletzt drei Pleiten in Folge hinter sich lassen konnten. Der FCA ging nach fünf Spielen ohne Niederlage wieder als Verlierer vom Platz. Daran änderte auch das Tor von Ermedin Demirovic (61.) nichts. „Es tut weh, wenn man so dumm und unnötig verliert“, ärgerte sich der Augsburger Torschütze.

Die Niederlage war auch ein Dämpfer für die Europapokal-Hoffnungen der Augsburger. „Wir schauen wirklich nicht nach Europa. Wir schauen nur von Woche zu Woche und wir tun gut daran“, sagte Phillip Tietz. „Wir wollen das Maximum rausholen und dann schauen wir, was am Ende herauskommt.“

Hoffenheim startet dominant

Die ersatzgeschwächten Augsburger, bei denen Niklas Dorsch, Raphael Framberger, Robert Gumny, Elvis Rexhbecaj, Iago, Kevin Mbabu und Fredrik Jensen fehlten, begannen vor 28.881 Zuschauern in der Sinsheimer Arena abwartend. Die Hoffenheimer bestimmten in den ersten Minuten das Geschehen. Torchancen konnten sich die Gastgeber aber nicht erarbeiten.

In der 10. Minute sorgte Anton Stach per Direktabnahme aus der Distanz erstmals für Gefahr. Kurz darauf vergrößerten sich Thorups personelle Schwierigkeiten. Kristijan Jakic musste raus, Tim Breithaupt kam für den Kroaten in die Partie (12.).