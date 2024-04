United-Rückkehr? ten Hag lässt bei Sancho aufhorchen

So richtig eingeschlagen hat Jadon Sancho beim BVB seit seiner Rückkehr nicht. In 15 Spielen für Dortmund kommt der Engländer auf zwei Treffer und zwei Assists, ließ sein großes Potenzial aber immer wieder aufblitzen.

Sancho? „Das ist nicht das Problem“

„Natürlich schaue ich mir internationalen Fußball an und beobachte unsere Spieler, die an andere Vereine ausgeliehen sind. Es war ein fantastisches Spiel. Es war eine gute Leistung von Borussia Dortmund und für Jadon sind es gute Nachrichten, er hat seinen Beitrag für das Ergebnis geleistet“, erklärte der Niederländer nach dem Halbfinaleinzug der Borussia in der Champions League.