"Wäre stinksauer": Matthäus schaltet sich in Bayern-Zoff ein

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich in den Zoff zwischen Thomas Tuchel und Uli Hoeneß eingeschaltet - und den Bayern -Ehrenpräsidenten für dessen jüngste Kritik deutlich gerügt.

„Eine unnötige Aussage von Uli, ich versteh‘s nicht. Vielleicht wird er auch falsch informiert“, sagte Matthäus am Samstagabend bei Sky. „Diese Schlagzeilen braucht keiner und Thomas Tuchel ist zu Recht verärgert, um es förmlich auszudrücken. Ich wäre stinksauer, weil so was geht nicht.“