"Xabi I. von Deutschland" - Presse feiert Alonso: "Die Bundesliga hat einen neuen König"

Bayer Leverkusen ist deutscher Meister – und wird dafür gefeiert. Die internationale Presse würdigt den ersten Meistertitel der Werkself, die den Abo-Meister aus München nach elf Jahren in Serie vom Bundesliga-Thron gestürzt hat. „Adios ‚Neverkusen‘. Hola ‚Meisterkusen‘“, titelt die spanische Sport-Zeitung Marca, die von einem „Märchen“ schreibt.

Die Zeitung As ernennt „Don Xabi Alonso Olano“ gar zum „neuen König der Bundesliga“, während es in England, Frankreich und Italien nicht weniger Lob für den Meistertrainer und seine Mannschaft gibt. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Spanien

Marca: „Xabi I. von Deutschland. Bayer Leverkusen erobert den ersten Bundesligatitel seiner Geschichte. Borussia Dortmund hatte es nicht geschafft, die Tyrannei des FC Bayern zu beenden - Bayer Leverkusen schon. Adios ‚Neverkusen‘. Hola ‚Meisterkusen‘. Ein Märchen, das mit der Ankunft von Fernando Carro als Präsident im Jahr 2018 begann und mit der Ankunft von Xabi Alonso auf der Trainerbank eine neue Dimension erhielt: Er übernahm den den Vorletzten, im Oktober 2022 und wurde nur anderthalb Jahre später zum König von Deutschland gekrönt.“

As: „Xabi Alonso ist Meister! Ein Trainer, der den europäischen Fußball revolutioniert hat: Don Xabi Alonso Olano. Die Bundesliga hat einen neuen König. Bayer Leverkusen ist Meister, Xabi ist Meister, der Fußball ist Meister. Totale Party. Diese Meisterleistung wird für die Ewigkeit sein. Der Traum, der für Rinus Michels, Berti Vogts oder Jupp Heynckes unmöglich war, ist durch einen Spanier, der aus der Unerfahrenheit kam, wahr geworden.“

Mundo Deportivo: „Leverkusen hat den Titel mit überwältigender Dominanz geholt. Sie sind fünf Spiele davon entfernt, die erste Mannschaft im deutschen Fußball zu werden, die eine Saison ungeschlagen beendet. Ein Meilenstein, der Leverkusen auf eine Stufe mit Arrigo Sacchis Milan (1991-92) und Arsenal, den Unbesiegbaren (2003-04), stellen würde.“

El País: „Xabi Alonso führt Bayer Leverkusen zum ersten Bundesliga-Titel der Geschichte. Nach elf Jahren ununterbrochener Bayern-Herrschaft wird die Leverkusener Mannschaft zum Meister gekürt und die Bismarckstraße wird in die Xabi Alonso-Straße umbenannt.“

Sport: „Xabi Alonso regiert mit Leverkusen in der Bundesliga. Die Legende von ‚Neverkusen‘, der Mannschaft, die nie gewann, ist aus und vorbei. Xabi Alonso trägt Bayer Leverkusen in die Geschichtsbücher der Bundesliga ein. Xabi Alonso hat eine Mannschaft kreiert, die den Bayern direkt in die Augen schaut. In anderthalb Jahren wurden 119 Jahre Geschichte beerdigt.“

England

Daily Mail: „Die Shirts waren schon gedruckt. Auf den Rängen zog roter Rauch und auf den Straßen zur Arena wurden Raketen gezündet. Zum ersten Mal ist Leverkusen Meister. Und sie vollendeten stilvoll. Sie haben ihren Spitznamen ‚Vizekusen‘ endgültig abgelegt. Alonso geht in die Geschichte ein als derjenige, der 120 Jahre schmerzvolles Warten beendet hat.“

The Telegraph: „Bayer Leverkusen ist Meister der Bundesliga - der größte Erfolg im europäischen Fußball in dieser Saison und vielleicht auch in den nächsten Jahren.“

SUN: „Wilde Szenen in Leverkusen! Fans stürmen den Platz zu früh, um die Meisterschaft zu feiern. Furios beendet das Team von Xabi Alonso die zwölf Jahre alte Serie des FC Bayern. Und das sorgt dafür, dass der Wechsel von Harry Kane zu Bayern zu einem Albtraum wird.“

BBC: „Bayern konnte das Warten auf den Titel für Leverkusen nur um einen Tag verlängern. Es war ohnehin nur noch die Frage, wann es passiert. Leverkusen beendet die große Bayern-Ära. Zur Erinnerung. Als Alonso im Oktober 2022 übernahm, stand Leverkusen auf einem Abstiegsplatz. 18 Monate später sind sie Meister.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Es wurde Geschichte geschrieben. Leverkusen hat gewonnen, das Spiel gegen Werder Bremen natürlich, aber vor allem die Meisterschaft. Bayer durchbrach die elfjährige Vorherrschaft von Bayern München und triumphierte zum ersten Mal in der Bundesliga. Mit dem Sieg blieb Leverkusen auch im 43. Saisonspiel ungeschlagen und stellte damit den Rekord von Conte‘s Juventus in der Saison 2011/12 ein. Ein Rekord, der heute allerdings zu Recht an zweiter Stelle steht.“

Corriere dello Sport: „Ein 120 Jahre lang ersehnter Erfolg. Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal in der Geschichte Deutscher Meister. Die Feierlichkeiten begannen mit dem Schlusspfiff des Spiels gegen Werder Bremen, das die Gastgeber mit 5:0 gewannen. Die Mannschaft von Xabi Alonso beendete heute eine außergewöhnliche Serie mit 25 Siegen und vier Unentschieden in 29 Ligaspielen: 79 Punkte, sechzehn mehr als Bayern München und Stuttgart.“

Frankreich

Le Monde: „120 Jahre hat Bayer Leverkusen auf seinen ersten deutschen Meistertitel gewartet. Und so viele Jahre wartete der Verein darauf, den Spott und das Pech loszuwerden, die ihn lange Zeit begleitet hatten und ihm den Spitznamen Bayer ‚Neverkusen‘ eingebracht hatten. Am Sonntag, den 14. April, besiegte der Verein Werder Bremen mit 5:0 und konnte sich vor heimischem Publikum in der BayArena sogar den Luxus eines historischen Titelgewinns leisten.“

L‘Équipe: „Von ‚Neverkusen‘ zum ersten deutschen Meistertitel: Bayer Leverkusen ist nicht mehr verflucht. Ungeschlagen seit dem Saisonbeginn in allen Wettbewerben (43 Spiele), hat die Mannschaft von Xabi Alonso am Sonntag den ersten Matchball verwandelt gegen Werder Bremen (5:0) und mit dem ersten Meistertitel in Deutschland Geschichte geschrieben. Die Meisterschaft nach der bayerischen Hegemonie nach elf Jahren zu gewinnen, ist eine Sache. Sich fünf Spieltage vor Schluss zu krönen, eine andere. Eine XXL-Leistung, die Respekt abnötigt.“