1:1 in Heidenheim: Mainz verpasst Sprung über den Strich

Für den FSV Mainz 05 wird der Kampf um die Rettung bis zur letzten Minute ein Tanz auf dem Drahtseil. Durch ein 1:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim verpasste die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen am Sonntag den möglichen Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz der Bundesliga. Zwei Spieltage vor Saisonende hat der FSV den direkten Klassenerhalt als Tabellen-16. nicht in der eigenen Hand und muss auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Mainz, das durch Jonathan Burkardt (37.) in Führung gegangen war, kassierte durch Florian Kleindienst (65.) den bitteren Ausgleich. Die Serie von nun sieben Spielen ohne Niederlage hat dennoch Bestand, in den letzten beiden Saisonbegegnungen geht es um alles: Auch der direkte Abstieg ist noch möglich. Am Samstag kommt Borussia Dortmund in die MEWA-Arena, danach geht es ins Saisonfinale beim VfL Wolfsburg.