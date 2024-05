Bundesliga: Acht deutsche Mannschaften für internationale Wettbewerbe qualifiziert!

Acht deutsche Vereine qualifiziert!

Wenn der BVB den Titel holt, ist in ein Platz mehr in der Königsklasse drin - denn der Titelverteidiger hat ein garantiertes Startrecht. Der erspielte Bonusplatz ginge an den Tabellensechsten - also Eintracht Frankfurt. Hoffenheim würde als Siebter das Startrecht für die Europa League erhalten und der 1. FC Heidenheim als Achter für die Conference League.