Ancelotti verrät "Wahrheit" zum Bayern-Aus! Brisante Sätze zu den Bossen

Es ist bis heute ein Rätsel: Warum hat Carlo Ancelotti, einer der erfolgreichsten Trainer der Fußball-Geschichte, beim FC Bayern nicht funktioniert? In allen Topligen holte der Italiener reihenweise Titel, bei allen Topklubs schwärmten die Stars - doch in München war nach nur 60 Spielen Schluss.

„Am Ende müssen wir Trainer die Unterstützung des Vereins haben, das ist fundamental“, sagte der Coach von Real Madrid, der am Mittwoch gegen den FCB zum Showdown ums Finale der Champions League antritt.

Bosse und Trainer: Damals wie heute ein Thema

Wenn es die Unterstützung „nicht gibt, muss man sich trennen, um Probleme zu verhindern. Das ist die Wahrheit in wenigen Worten“, führte Ancelotti noch aus. So einfach, so brisant. Denn die große Macht der Vereins-Oberen beim deutschen Rekordmeister ist auch dieser Tage wieder ein großes Thema.