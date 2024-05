Auf Deutsch! Kompany mit Botschaft an die Bayern-Fans

In Vincent Kompany hat der FC Bayern München seinen neuen Cheftrainer gefunden. Der Belgier reiste am Mittwoch in die bayerische Landeshauptstadt und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2027.

Auf dem Social-Media-Kanal des FC Bayern wendete sich der 38-Jährige erstmals direkt an die Fans des deutschen Rekordmeisters und ließ dabei seine Deutschkenntnisse aufblitzen. „Servus liebe Bayern-Fans, ich muss ein bisschen mein Deutsch üben, aber bald wird es in Ordnung sein“, eröffnete er seine Message in gutem Deutsch.

Kompany hofft auf eine erfolgreiche Zukunft

Danach fuhr er in Englisch fort: „Der Klub hat eine wunderbare Vergangenheit, aber auch eine schöne Zukunft vor sich, an der ich teilhaben will. Bis bald.“ Kompany wird am Donnerstag um 11 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz in der Allianz Arena vorgestellt.

Zuletzt trainierte er den FC Burnley. Nachdem der frühere HSV-Innenverteidiger den Klub aus dem Norden Englands vor einem Jahr in die Premier League geführt hatte, stiegen die Clarets jedoch unter seiner Regie in der abgelaufenen Saison direkt wieder ab.

