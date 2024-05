Bayern in Madrid ohne Guerreiro

Bayern München muss im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf Raphael Guerreiro verzichten. Der 30 Jahre alte Portugiese zog sich beim 1:3 (1:1) des Rekordmeisters beim VfB Stuttgart eine Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk zu, teilten die Bayern am Sonntag mit. Guerreiro falle „in den kommenden Spielen“ aus.

Zumal sich auch noch Eric Dier am Kopf verletzte. Dier wurde zur Halbzeit ausgewechselt, er war mit Serhou Guirassy zusammengeprallt und musste getackert werden. "Bei Eric ging die Wunde auf. Er hatte auch ein bisschen ein Ziehen im Oberschenkel. Da wollten wir kein Risiko eingehen", sagte Tuchel. Mittelfeldspieler Guerreiro verletzte sich am linken Knöchel und war bereits in der 17. Minute ausgewechselt worden. Nach der Partie humpelte er auf Krücken in den Mannschaftsbus.