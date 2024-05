Bayern in Madrid wohl ohne Guerreiro

Bayern München muss im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) voraussichtlich auf Raphael Guerreiro verzichten. „Dem geht‘s gar nicht gut, er läuft auf Krücken rum und fällt wahrscheinlich aus“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:3 (1:1) im Liga-Topspiel beim VfB Stuttgart. „Es ist wie verhext“, meinte Tuchel geknickt angesichts der anhaltenden Verletzungsmisere, „das ist bitter, bitter, bitter für uns. Wir haben mittlerweile mehr Mediziner-Sitzungen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.“

Zumal sich auch noch Eric Dier am Kopf verletzte. Dier wurde zur Halbzeit ausgewechselt, er war mit Serhou Guirassy zusammengeprallt und musste getackert werden. "Bei Eric ging die Wunde auf. Er hatte auch ein bisschen ein Ziehen im Oberschenkel. Da wollten wir kein Risiko eingehen", sagte Tuchel.

Immerhin: Matthijs de Ligt soll laut Tuchel nach seiner Innenbandverletzung am Sonntag wieder mit der Mannschaft trainieren. "Dann werden wir sehen, wie die Reaktion ist."

Mittelfeldspieler Guerreiro verletzte sich am linken Knöchel und war bereits in der 17. Minute ausgewechselt worden. Nach der Partie humpelte er auf Krücken in den Mannschaftsbus.