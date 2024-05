Bayerns neuer Top-Kandidat? „Er kann das!“

„Kein Weltuntergang“ bei Bayern

Dass man in München für den kommenden Sommer noch immer keinen neuen Trainer gefunden hat, sieht Reschke entspannt. „Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Es ist kein Weltuntergang, dass der FC Bayern noch keinen Trainer gefunden hat “, erklärt er im Gespräch mit SPORT1 .

„Fakt ist doch, dass es von den Kandidaten jeweils keine Entscheidung gegen den Klub war. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick haben sich für ihre hochinteressanten bestehenden Jobs entschieden. Das ist absolut verständlich. Der eine hat in Leverkusen alles, was er braucht. Der andere hat den Traumjob Bundestrainer inne und der Dritte wird in Österreich verehrt.“