Bleibt er jetzt doch beim FC Bayern? Das sagt Tuchel

+++ Spielt Kim gegen Stuttgart wieder? +++

+++ Tuchel nimmt Kim in Schutz trotz Fehlern +++

„Wir haben in der Halbzeit schon gesprochen und nach dem Spiel auch. Die Situationen waren eindeutig. Es gibt einfach mehr Optionen, als immer gierig zu sein auf die Balleroberung vor dem Gegner. Er ist jemand, der sehr aggressiv verteidigen möchte, der sich darüber definiert, aktiv den Ball klauen möchte. Dafür hat er jetzt zweimal Lehrgeld gezahlt auf höchstem Niveau. Aber die Fehler passieren in einem guten Antriebt, darum fällt die Kritik auch milde aus. Die gibt es inhaltlich natürlich, aber es ist einfach, ihn zu unterstützen, weil man ihn eigentlich nur ein bisschen zügeln muss, bisschen zurückhalten. Das ist die beste Herangehensweise.“

+++ Der schmale Grat bei Sané +++

„Man versucht immer, eine Bindung zu haben, gerade zu den sensiblen und außergewöhnlichen. Wir wollen ihn als Teamplayer haben. Seit 7-8 Wochen trainiert er mit Schmerzen, wenn er trainiert. Er hat sich immer wieder am Freitag bereiterklärt, am Samstag wieder zu spielen. Er hat mit Sicherheit mit Schmerzen gespielt, die sicher an der Grenzen dessen waren, was man aushalten kann. Er kann Gegner dominieren, spielerisch und physisch - aber das fehlt jetzt so ein bisschen, weil eben auch das Training fehlt.“