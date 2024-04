Champions League: Abwehrpatzer kosten Bayern den Sieg

Der FC Bayern hat im Halbfinalhinspiel der Champions League eine gute Ausgangsposition verpasst. Das Team von Trainer Thomas Tuchel kam gegen Real Madrid trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Das Rückspiel findet nächste Woche Mittwoch im Bernabeu statt. Da muss ein Sieg her, um die große Hoffnung auf das Endspiel am 1. Juni in London doch noch zu erfüllen - notfalls im Elfmeterschießen.