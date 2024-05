Bochum-Held Luthe tritt nach Relegations-Wunder zurück

Nach dem dramatischen Klassenerhalt in der Relegation hat Andreas Luthe seine Karriere für beendet erklärt. „Das war mein letztes Spiel im Profifußball, wenn man das so sieht, das ist auch nichts mehr für mein Herz“, sagte der Torhüter des VfL Bochum nach dem Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf am Sat.1-Mikrofon: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören - bei meinem Verein.“