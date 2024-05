Paukenschlag um Bochum-Keeper Riemann

Die Westfalen, die nach einer 1:4-Niederlage am letzten Spieltag bei Werder Bremen auf den Relegationsplatz 16 abrutschten, teilten am Pfingstmontag mit, dass Stammkeeper Manuel Riemann nicht in den beiden Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf (23. und 27. Mai) zum Einsatz kommen werde.