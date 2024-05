Bundesliga: FC Bayern wirft Titelchance weg - Harry Kanes Fluch geht weiter

Der FC Bayern hat am letzten Spieltag der Bundesliga nicht nur die Vizemeisterschaft, sondern auch eine Titelchance verspielt. Der langjährige Seriensieger landete nach einem 2:4 gegen die TSG Hoffenheim hinter Champion Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart nur auf Rang drei - und wird damit in der kommenden Saison zum ersten Mal seit 12 Jahren definitiv nicht um den Supercup spielen.

Um den ersten Titel der Spielzeit spielen bekanntlich der Meister und der Pokalsieger. Gewinnt eine Mannschaft aber beide Wettbewerbe, wird der Tabellenzweite der Bundesliga zum Gegner. Sollte Leverkusen nach der Schale am 25. Mai also auch den DFB-Pokal gewinnen, würde die Werkself auf Stuttgart treffen. Der VfB war am letzten Spieltag noch an Bayern vorbeigezogen.