Bundesliga heute: Bremen - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Werder Bremen trifft heute um 15:30 Uhr auf Borussia Mönchengladbach in einem Bundesliga-Spiel, das aufgrund der jüngsten Leistungen beider Teams eine interessante Dynamik verspricht. Bremen, das nur eines der letzten 14 Spiele gegen Mönchengladbach gewinnen konnte, hat jedoch im jüngsten Heimspiel gegen Gladbach einen beeindruckenden 5:1-Sieg erzielt. Bremens Marvin Ducksch, der zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg in Augsburg am 18. Tor beteiligt war, könnte eine Schlüsselrolle spielen, da er gegen keinen anderen Verein so viele Treffer erzielt hat wie gegen Mönchengladbach. Werder Bremen hat seine letzten beiden Bundesliga-Spiele gewonnen und könnte erstmals seit Januar/Februar drei Erfolge in Serie und erstmals seit September zwei Heimsiege in Folge feiern.

Die aktuelle Form der Teams

Borussia Mönchengladbach, das mit 32 Punkten nach 31 Spielen seine schwächste Bundesliga-Saison seit 13 Jahren spielt, hat nur vier Punkte Vorsprung auf Mainz 05 auf dem Relegationsrang 16. Dieser Vorsprung wurde seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zu einem so späten Zeitpunkt in einer Bundesliga-Saison erst einmal verspielt. Auf der anderen Seite spielt der SV Werder Bremen mit 37 Punkten aus 31 Spielen seine beste Bundesliga-Saison seit fünf Jahren und hat bereits jetzt seine Ausbeute aus der Vorsaison überboten. Zudem holte der SVW in dieser BL-Rückrunde bereits mehr Punkte als in der kompletten Hinrunde.

Statistiken und Schlüsselzahlen

Borussia Mönchengladbach hat in dieser Saison bereits 14 Tore nach Eckbällen erzielt, was den Ligahöchstwert darstellt. Werder Bremen hingegen traf erst zweimal nach einem Eckball in dieser Saison. Eine weitere bemerkenswerte Statistik ist, dass Borussia Mönchengladbach in dieser Bundesliga-Saison bereits 27 Punkte nach Führung verspielt hat, was ebenfalls den Ligahöchstwert darstellt. Der SV Werder Bremen hingegen holte erst sieben Zähler nach Rückstand. Diese Zahlen könnten in einem Spiel, in dem beide Teams um wichtige Punkte kämpfen, eine entscheidende Rolle spielen.

