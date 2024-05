Bundesliga heute: BVB - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund trifft heute um 15:30 Uhr auf den FC Augsburg in einem Bundesliga-Spiel, das für beide Mannschaften von entscheidender Bedeutung ist. Die Dortmunder sind seit sechs Spielen gegen Augsburg ungeschlagen und haben zuletzt fünf Heimsiege in Serie gegen die Fuggerstädter erzielt. Allerdings hat der BVB seit elf Heimspielen gegen Augsburg keine Weiße Weste mehr gehalten. Der FC Augsburg muss auf den gesperrten Kristijan Jakic verzichten, der seit seinem Wechsel zum FCA im Januar erst ein Bundesliga-Spiel verpasst hat und die meisten Ballgewinne aller Augsburger hat.

Form und Statistiken beider Teams

Borussia Dortmund hat nur 16 der ersten 31 Bundesliga-Saisonspiele gewonnen, so wenige wie zuletzt in der Saison 2017/18. Aktuell stehen sie nur auf Rang fünf und drohen, erstmals seit dem Abgang von Jürgen Klopp nach der Saison 2014/15 eine Bundesliga-Saison außerhalb der Top-Vier zu beenden. Auf der anderen Seite hat der FC Augsburg drei seiner letzten vier Bundesliga-Spiele verloren und könnte nun erstmals in dieser Saison drei Niederlagen in Folge kassieren.

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

Ermedin Demirovic könnte für den FC Augsburg eine entscheidende Rolle spielen. Der Bosnier war an den letzten beiden Auswärtstoren des FC Augsburg direkt beteiligt und hat nur gegen Mainz öfter in der Bundesliga getroffen als gegen Borussia Dortmund. Beide Teams haben in dieser Saison nach ruhendem Ball 38 Prozent ihrer Gegentore kassiert, was nur von RB Leipzig übertroffen wird. Borussia Dortmund hat an jedem der vergangenen drei Bundesliga-Spieltage ein Gegentor nach einer Ecke kassiert und steht nun bei neun Gegentoren nach Eckbällen. Der FC Augsburg hat sogar zehn Gegentore nach Ecken kassiert, mehr als jedes andere Team in der laufenden Bundesliga-Saison.