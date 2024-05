Bundesliga heute: Heidenheim - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Personelle Ausfälle und Aufsteiger-Bestleistung

Mainz muss heute auf drei wichtige Spieler verzichten: Nadiem Amiri, Brajan Gruda und Phillipp Mwene sind gesperrt. Besonders der Ausfall von Gruda, der in dieser Saison zu den dribbelstärksten Spielern in den fünf großen Ligen Europas zählt, und Amiri, der in diesem Jahr die drittmeisten Torschussvorlagen in der Bundesliga lieferte, könnte sich bemerkbar machen. Auf der anderen Seite spielt der 1. FC Heidenheim mit 37 Punkten nach 31 Partien die beste Bundesliga-Saison eines Aufsteigers seit drei Jahren. Mit einem Sieg heute könnte der Klassenerhalt vorzeitig gesichert werden.

Auswärtsschwäche und Heimstärke im Fokus

Trotz der aktuellen Unbesiegtheit von Mainz, hat das Team in dieser Saison noch keinen Auswärtssieg erzielen können. Mit 19 sieglosen Auswärtsspielen in Folge stellt dies einen neuen Vereinsnegativrekord dar. Heidenheim hingegen konnte in diesem Jahr erst ein Bundesliga-Heimspiel gewinnen, allerdings gegen den FC Bayern. Beide Teams setzen in dieser Saison auf wenige verschiedene Torschützen, wobei Mainz mit 16 verschiedenen Torschützen die Nase vorn hat. Interessant wird auch das Duell der beiden Kopfballspezialisten Tim Kleindienst von Heidenheim und Sepp van den Berg von Mainz, die in dieser Saison die meisten Kopfballduelle bestritten haben.