Bundesliga heute: Hoffenheim - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim trifft heute um 15:30 Uhr auf den FC Bayern München in einem Bundesliga-Match, das voller Spannung und Erwartungen ist. Die Kraichgauer, die das Hinspiel gegen die Bayern mit 0:3 verloren haben, sind seit der Saison 2018/19 nicht mehr in beiden Duellen einer Bundesliga-Saison gegen die Münchner unterlegen.

In den letzten sieben Heimduellen gab es für Hoffenheim nur drei Niederlagen bei drei Siegen und einem Remis. Thomas Tuchel, der vor seinem 43. und letzten Bundesliga-Spiel mit dem FC Bayern München steht, hat in 15 Bundesliga-Duellen gegen die TSG Hoffenheim nur eine Niederlage kassiert und 33 Punkte geholt, mehr als gegen jeden anderen Verein in der Bundesliga.

Hoffenheim mit viel Rückenwind

Die TSG Hoffenheim konnte am letzten Spieltag mit einem 6:0-Sieg gegen den SV Darmstadt ihren geteilt höchsten Bundesliga-Sieg feiern und schoss erstmals fünf Tore in einer ersten Bundesliga-Halbzeit. Zwei Siege in Folge gelangen der TSG seit Oktober nur einmal – zu Beginn dieses Jahres in Dortmund und gegen Bremen.

Auf der anderen Seite würde der FC Bayern München mit einem Sieg 75 Punkte in dieser Bundesliga-Saison erreichen. In 44 von 61 Bundesliga-Saisons reichten 75 Punkte oder weniger zur Meisterschaft. Die TSG Hoffenheim gelang beim 6:0 gegen den SV Darmstadt die erste weiße Weste nach zuvor 27 Partien in Folge mit Gegentor(en).

Müller vor Meilenstein

Bayerns Thomas Müller steht vor seinem 473. Bundesliga-Spiel und würde damit mit Sepp Maier als Bundesliga-Rekordspieler des FC Bayern gleichziehen. Nur vier Spieler absolvierten in der Bundesliga-Geschichte noch mehr Spiele für einen Verein.

Hoffenheims Maximilian Beier erzielte zuletzt sein 14. und 15. Tor in dieser Bundesliga-Saison. In diesem Jahrtausend kamen nur zwei deutsche Spieler auf mehr Saisontore vor ihrem 22. Geburtstag: Timo Werner 2016/17 für RB Leipzig und Kai Havertz 2018/19 für Bayer 04 Leverkusen. Die TSG Hoffenheim könnte die erste Mannschaft seit dem Hamburger SV 1987/88 sein, die mit mindestens 64 Gegentoren in den Top7 landet.

