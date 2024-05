Bundesliga heute: Stuttgart - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft der VfB Stuttgart auf den FC Bayern München in einem Bundesliga-Spiel, das mit Spannung erwartet wird. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der FC Bayern München hat 69 seiner 109 Bundesliga-Spiele gegen den VfB Stuttgart gewonnen, mehr als jeder andere Verein gegen einen Gegner in der Bundesliga-Geschichte. Zudem feierten die Bayern zuletzt elf Auswärtssiege in Serie gegen den VfB. Allerdings wird Stuttgart ohne Enzo Millot und Maximilian Mittelstädt antreten müssen, die beide gelbgesperrt sind. Ohne Mittelstädt in der Startelf konnte der VfB keines der letzten drei Spiele gewinnen.

Stuttgarts Heimstärke gegen Bayerns Siegesserie

Trotz der beeindruckenden Bilanz der Bayern gegen Stuttgart, sollte man den VfB nicht unterschätzen. Stuttgart ist seit zehn Bundesliga-Spielen zu Hause unbesiegt, die längste Heimserie seit 13 Partien von November 2008 bis August 2009. Allerdings blieb der VfB zuletzt erstmals seit Januar in zwei Bundesliga-Spielen in Folge sieglos. Auf der anderen Seite feierte der FC Bayern München beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt seinen 22. Sieg in dieser Bundesliga-Saison und konnte zuletzt wieder drei Siege in Folge feiern.

Die Torgefahr von Guirassy, Undav und Führich

Ein weiterer spannender Aspekt des Spiels ist das Duell der Torjäger. Bayerns Harry Kane und Stuttgarts Serhou Guirassy sind die beiden besten Torjäger in dieser Bundesliga-Saison. Kane hat bereits 35 Tore erzielt, während Guirassy 25 Tore auf seinem Konto hat. Zudem hat Stuttgarts Deniz Undav in seiner Debütsaison bereits beeindruckende 18 Tore erzielt. Zusammen mit Chris Führich kommen die drei Stuttgarter auf 51 Tore in dieser Saison – das torgefährlichste Trio in der Vereinshistorie des VfB Stuttgart. Es bleibt abzuwarten, ob diese Offensivpower ausreicht, um die Bayern zu bezwingen.

Wird VfB Stuttgart gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird VFB gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

