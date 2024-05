Bundesliga heute: Union - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Union Berlin in der Krise, Freiburg in guter Form

Die Berliner sind aktuell in einer schwierigen Phase. Sie sind seit sieben Bundesligaspielen sieglos – kein anderer Verein wartet in der Bundesliga aktuell so lange auf einen Sieg. Seit der Länderspielpause im März ist Union das schwächste Team der Liga mit nur zwei Punkten aus sieben BL-Partien. Mit nur 30 Punkten spielt Union seine schwächste Bundesliga-Saison.

Die 57 Gegentore wurden am Saisonende nur 2019/20 überboten. Im Falle eines Abstiegs wäre Union erst der dritte Bundesligist, der trotz Champions-League-Teilnahme in der gleichen Saison den Gang in die 2. Liga antritt. Der SC Freiburg hingegen ist seit vier Auswärtsspielen in der Bundesliga unbesiegt und holte dabei zehn der möglichen zwölf Punkte.