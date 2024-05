Butscher vor Relegation: "Gehen mit Glauben in das Spiel"

Interimstrainer Heiko Butscher von Bundesligist VfL Bochum glaubt vor dem Relegations-Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf noch an das Wunder. „Wir gehen mit dem Glauben in das Spiel, noch etwas drehen zu können“, sagte der 43-Jährige auf der Pressekonferenz am Sonntag: „Wir sind Sportler und Wettkämpfer. Wir geben erst auf, wenn der Schlusspfiff ertönt.“