BVB startet Abschiedstournee von Reus erfolgreich

Borussia Dortmund hat zum Start der Abschiedstournee von Marco Reus weiteres Selbstvertrauen für die Champions League getankt. Der BVB besiegte mit einer B-Elf den FC Augsburg 5:1 (4:1) und geht mit breiter Brust in das Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain am Dienstag.

Am munteren Toreschießen war auch Reus (34.) beteiligt. Am Freitag hatten die Dortmunder die Trennung vom langjährigen Kapitän im Sommer verkündet. Youssoufa Moukoko (4., 30.), Donyell Malen (20.) und Felix Nmecha (64.) erzielten unter teils gütiger Mithilfe der Augsburger die weiteren Tore der Gastgeber.

Ruben Vargas (32.) traf für den FCA, der durch die dritte Niederlage in Folge einen weiteren Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze hinnehmen musste.

BVB-Trainer Edin Terzic hatte zwischen den beiden Halbfinals in der Champions League die Rotationsmaschine kräftig angeworfen. Im Vergleich zum Hinspiel gegen den französischen Meister (1:0) veränderte Terzic seine Mannschaft auf zehn Positionen, einzig Torhüter Gregor Kobel blieb in der Startelf.

Dafür feierte der 18-jährige Kjell-Arik Wätjen vor 81.365 Zuschauern sein Profidebüt, Außenverteidiger Mateu Morey stand nach mehr als drei Jahren mal wieder in der Dortmunder Startformation.

Trotz der Umstellungen legte der BVB einen Blitzstart hin. Nach einem Querschläger in der Abwehr der Gäste streichelte Moukoko den Ball mit der Wade über die Linie. Der bereits für die Königsklasse qualifizierten Borussia war auch in der Folge nicht anzumerken, dass die Begegnung sportlich bedeutungslos war. Reus per Hacke (9.) und Malen (16.) verpassten zunächst aber den zweiten Treffer.