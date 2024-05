Champions League: Hoeneß wünscht sich Real

Trainer Sebastian Hoeneß vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat nach der Qualifikation für die Champions League schon ein Wunschlos für die Auslosung am 29. August. „Wir haben uns schon mal die Töpfe angeschaut. Es ist schon krass, was für Namen da auf uns treffen werden“, sagte Hoeneß am Donnerstag: „Ich mache keinen Hehl daraus: In Madrid gegen Real Madrid zu spielen wäre wahrscheinlich etwas Besonderes.“