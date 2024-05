BVB-Coach Terzic: "Wir haben nicht allzu viel Lob verdient"

Das Tor zu Wembley ist mindestens ein Stück aufgestoßen: Borussia Dortmund träumt nach dem 1:0-Heimerfolg über Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mehr denn je vom Finale im derzeit größten Fußballstadion Europas.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie ordnen die Trainer und Spieler beider Mannschaften den durch Niclas Füllkrug sichergestellten BVB-Sieg ein? SPORT1 hat die Stimmen von DAZN, TNT Sports, Canal+ und aus der Mixed Zone.

Edin Terzic, BVB-Trainer (DAZN): „Erstens haben wir nicht allzu viel Lob verdient. Wir haben gewonnen, aber wir haben noch nichts erreicht. Aber heute haben sich einige Spieler das Fleißkärtchen verdient.“

... im Hinblick auf das Rückspiel: „Es ist etwas Besonderes, ein Halbfinale hier zu spielen und zu gewinnen. Es sind nicht nur zwei Spiele, es sind vier Halbzeiten. Wir brauchen nur ein Unentschieden, um weiterzukommen, aber das ist eine Aufgabe. Es verändert den Matchplan überhaupt nicht. Wir wollen auch nächste Woche auswärts gewinnen. Wir wissen wie schwer das ist. Wir haben uns nur einen kleinen Vorsprung herausgespielt, aber wenn wir bereit sind, das zu investieren, was wir heute getan haben, haben wir gute Möglichkeiten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

... zum Spiel: „Das ist ein richtig gutes Spiel von unserer Seite gewesen. Wir hatten auch die Möglichkeiten, ein zweites Tor nachzulegen. Wir hatten auch das bisschen Glück. Es gibt uns eine sehr gute Ausgangslage für ein sehr schweres Auswärtsspiel nächste Woche. Man hört es an der Stimme, man sieht es an der Schläfe. Es gab die Pfostenschüsse. Die Chancen hatten wir auch. Es ist gut, dass wir es heute so gezogen haben, dass das eine Tor gereicht hat.“

... zur Laufleistung: „120 (Kilometer, d. Red.) ist der Standard, den wir häufig in diesem Kalenderjahr erreicht haben. Das sind Basics. Es ist nötig, diese Bereitschaft zu zeigen. Dann kann man sich den Weg nach Wembley auch verdienen.“

... über Marco Reus - hat es eine Rolle gespielt, dass es vielleicht sein letztes CL-Heimspiel war? „Daran habe ich in dem Moment nicht gedacht, sondern an die Qualität, die uns Marco bringen kann mit seiner Ballsicherheit. Wir wollten nicht viel verändern an der Statik. Marco ist eingesprungen auf dem linken Flügel.“

... über eine vermeintliche Abseitsposition beim Treffer von Niclas Füllkrug: „Es sah sehr knapp aus, die Jungs auf der Bank waren sich nicht ganz sicher, aber dann kam das Go.“

{ "placeholderType": "MREC" }

... auf die Verabschiedung, dass er nun aus dem Interview ‚entlassen‘ sei: „Wir haben doch gewonnen, warum werde ich entlassen?“

Mats Hummels (DAZN): „Es war eine klasse Mannschaftsleistung. Wir können zufrieden sein. Wir haben ein Top-Spiel hingelegt. Klar haben wir auch - vor allem in einer Szene (Doppel-Alu von PSG, d. Red.) - viel Glück gebraucht, aber ansonsten können wir sehr zufrieden sein. Sehr erwachsenes und reifes Spiel von uns.“

… über die Laufleistung (10 Kilometer mehr als PSG gelaufen, d. Red.): „Das ist eine Hausnummer! Mussten wir auch, müssen wir auch, wenn wir so eine Mannschaft schlagen wollen. Paris hat schon zwei, drei Spieler, die defensiv nicht jeden Meter machen - die dafür halt offensiv Wahnsinnsqualitäten mitbringen. Daher gehe ich davon aus, dass sie meistens weniger laufen, als ihre Gegner, aber das macht sie nicht unbedingt schwächer.“

… über seine offene Zukunft, letztes UCL-Spiel in Dortmund? „Die Möglichkeit besteht. Ich habe mir meine Gedanken gemacht. Es ist aber noch nichts entschieden. Es kann in alle Richtungen gehen. Ich möchte mir freihalten, welche Optionen es wo gibt. Und in welche Richtung es auch hier beim BVB geht. Mal schauen, welche Optionen es nach der Saison gibt und worauf ich Lust habe.“

... über den starken Rückhalt der Fans: „Wir nehmen das voll wahr, sehen die Videos auch vor dem Spiel auf Social Media. Das macht Borussia Dortmund aus!“

... „Wir haben in der Rückrunde echt Fortschritte gezeigt. Es größtenteils ein sehr reifes Spiel von uns.“

Mats Hummels wurde von der UEFA zum Spieler des Spiels ausgezeichnet

... über die CL-Qualifikation durch die Sicherung des 5. deutschen Startplatzes: „Sozusagen haben wir unsere miese Bundesliga-Saison durch eine sehr gute Champions-League-Saison kaschiert, bisschen gerettet. Aber klar, wir müssen nicht drum herumreden, Bundesliga und Pokal war nicht unser Anspruch dieses Jahr. Champions-League feiern wir, und es macht Spaß, aber ich glaube, man darf nicht die Augen davor verschließen, dass wir ein bisschen Glück haben, dass der fünfte Platz dieses Jahr reicht.“

... ein Pokal fehle ja noch, ob er am 01. Juni schon etwas vorhabe (CL-Finale, d. Red.): „Es fehlen zwei. Champions-League und Europameisterschaft.“

Niclas Füllkrug (DAZN): „Wahnsinnige Atmosphäre mal wieder. Es fühlt sich immer so an, als würde man schon mit 1:0 ins Spiel gehen, weil man diese wahnsinnige Unterstützung hat, besonders auch in Phasen, wo es nicht so gut läuft. Es ist einmalig, ich erinnere mich kaum in meiner Karriere, wo man bessere Atmosphäre hat.“

... zum Spielglück: „Wir haben viel gelitten und einiges glücklich wegstecken müssen. Wir hatten eine Phase, wo die Pariser viel Druck gemacht haben und zwei Pfostentreffer innerhalb von Sekunden haben. Ich glaube, das ist klar, dass man das ein bisschen braucht, gegen so eine Topmannschaft. Sie haben in der zweiten Hälfte umgestellt, haben immer 1:1-Situationen kreiert. Wir mussten viel nach hinten verteidigen. Wenn man da irgendwann mal einen auslässt, brennt es lichterloh.“

... zum Zwischenstand: „Es ist Halbzeit, wir bleiben demütig. Wir haben uns eine ordentliche Ausgangssituation hier zu Hause geschaffen, jetzt kommt das schwere Auswärtsspiel.“

 01:33 Füllkrug von Kulisse überwältigt: "Als ob wir mit einem 1:0 ins Spiel gehen"

... Forderung an seine Mitspieler: „Natürlich ist es gut, wenn sie nicht so intensiv pressen und unsere Innenverteidiger ins Mittelfeld dribbeln können. Dann darf der Ball halt nicht wegfliegen, dann muss der Ball definitiv bei uns bleiben beim nächsten Pass, der nächste Empfänger muss den Ball behalten und muss den festmachen, sonst fliegt es dir halt hinten um die Ohren. Darauf warten sie nur.“

... über die Abwehrleistung: „Heute haben wir wahnsinnig gut verteidigt. Greg (Kobel, Anm. d. Red.) auch wieder wahnsinnig sicher gewesen. Besonders auch unsere Außenverteidigerpositionen, gegen die Raketen so ein Spiel gemacht und so viele Zweikämpfe gewonnen, wo sie mit Tempo auf uns zugedribbelt sind. Ganz, ganz tolle Leistung von den Jungs.“

... über seinen Treffer: „Wahnsinns-Ball von Schlotti. Ich habe immer den Blick, weil Schlotti diese Bälle natürlich wahnsinnig gut spielen kann. Es ist ein Unterschied, ob man ihn englisch spielt oder perfekt mit einer Kurve. Und Schlotti spielt ihn perfekt mit einer Kurve, sodass der erste Kontakt mir auch leichter fällt und ich den Ball direkt mit in Lauf nehmen kann. Der Ball kommt zu mir und ich muss nicht zu ihm laufen, dadurch habe ich eine gute Abschlussposition. Es ist nicht das erste Mal, dass ich versuche, den Ball in die kurze Ecke zu setzen. Dieses Mal hat es geklappt.“

... zum Rückspiel: „Wir sind nur noch 90 Minuten entfernt. Am Ende geht es nur über den Einsatz. Wenn wir da alles reinlegen und mit allem unser Tor verteidigen, dann werden wir sicherlich auch die ein oder andere Kontersituation bekommen. Das Trainerteam wird uns gut drauf vorbereiten, weil ich glaube, dass die Pariser das anders angehen werden als hier in Dortmund, sie müssen es jetzt. Da müssen wir gewappnet sein, dass wir das Spiel lange ausgeglichen halten und dann Nadelstiche setzen.“

Sebastian Kehl (Mixed Zone): „Ich bin zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft heute. Großes Kompliment. Wir haben in der ersten Halbzeit kaum etwas zugelassen, wir haben in beide Richtungen sehr sehr gut gearbeitet, auch auf unseren Außenpositionen immer wieder geholfen und mit nach hinten gearbeitet, vor allem weil PSG mit Dembélé, Barcola und besonders Mbappé großartige Spieler da vorne drinnen hat. Die Zuschauer haben es honoriert, nur so kann es am Ende gehen. Wir haben uns das mehr als verdient.“

„Wir wissen, dass wir in beiden Spielen natürlich Top-Leistungen brauchen. Heute haben wir eine gezeigt. Das Heimspiel zu gewinnen hilft. Wir wissen, dass es nächste Woche nicht einfach werde wird und sich PSG noch Chancen ausrechnet. Sie werden alles versuchen und sicherlich noch mehr Druck machen, aber wir haben gezeigt, dass wir dagegenhalten können. Es wird eine sehr enge Partie werden, aber wir haben große Hoffnungen und Optimismus nach Wembley zu gehen.“

... über Niclas Füllkrug: „Es freut ihn. Es freut uns alle. Das sind die Momente die einen Stürmer auszeichnen. Wie er den Ball mitnimmt – der Pass ist natürlich sehr gut gespielt – aber, wie er abschließt, das ist schon herausragend. Er zeigt immer wieder, dass er diese Torjägerqualitäten auch besitzt. Daher brauchen wir ihn – auch nächste Woche.“

Luis Enrique (Canal+): über die Verletzung von Lucas Hernández: „Ich habe keine Neuigkeiten über seinen Gesundheitszustand, es sieht nicht sehr positiv aus, aber wir werden die Untersuchungen der Ärzte abwarten.“