Der neue starke Mann: Ricken sieht sich "absolut bereit"

„Offenes und klärendes Gespräch“ mit Kehl

Ricken zieht Zorc-Vergleich

Er selbst will beim Champions-League-Finale von Borussia Dortmund gegen Real Madrid allenfalls am Rande auftauchen. „Ich war stark 1997 im Blickpunkt, 2013 etwas unfreiwillig auch - in London soll der Raum aber den Leuten gehören, die ein Jahr lang dafür gekämpft haben. Das ist mir ganz wichtig“, sagte der 47-Jährige.

Wieder als Ritter nach Wembley? Ricken schmunzelt

Dass er wie beim letzten Dortmunder Endspiel in Wembley in Ritterrüstung den Pokal präsentiert, sei jedenfalls nicht vorgesehen, verriet Ricken mit einem Schmunzeln: „Bisher ist noch nichts geplant. Deshalb hoffe ich nicht, dass ich irgendeine Rolle auf dem Platz haben werde, sondern auf der Tribüne sitzen werde.“

Ricken hat vom Vereinsboss, der 2025 ausscheiden wird, den Bereich Sport übernommen. Den Fans ist der Ex-Profi vor allem wegen seines Traumtores im Champions-League-Finale 1997 in München gegen Juventus Turin (3:1) in Erinnerung geblieben. Ricken sorgte per Lupfer 16 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt für den Endstand. 2013 war er in Wembley Teil des legendären Rahmenprogramms vor der Final-Niederlage gegen Bayern München (1:2). Am 1. Juni kehrt der BVB nach London zurück.