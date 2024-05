Ein Schicksalstag des FC Bayern - an dem fast alles anders gekommen wäre

Hoeneß ab 1979 Manager beim FC Bayern

„Es war klar, dass ich nicht sehr lange spielen konnte mit meinem Knie. Und es war immer klar, dass ich nicht Trainer werden wollte, sondern Manager. Und am liebsten beim FC Bayern “, so Hoeneß weiter.

Weil es aber Neudecker, der sich für Hoeneß entschieden hatte, wäre womöglich alles anders gekommen, wäre die Rebellion von Breitner und Co. früher passiert. Und: Hoeneß ist auch sicher, dass er damals nicht Bayern-Manager geworden, hätte er seinerzeit in München gespielt und sich in das Zerwürfnis verstrickt: „Ich wäre es also nie geworden, wenn ich nicht in Nürnberg gewesen wäre.“