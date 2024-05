Auch Kane fällt aus! Vier Bayern-Stars verletzt

Der FC Bayern muss am Sonntag ( ab 17.30 Uhr im LIVETICKER ) im letzten Heimspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg auf Toptorjäger Harry Kane, Leroy Sane, Jamal Musiala und Serge Gnabry verzichten.

Bangen um DFB-Stars

Kane werde „immer noch von einer Rückenproblematik“ behindert, so Tuchel am Samstag. Mit den schon länger angeschlagenen Sane (Schambein) und Musiala (Kniereizung) rechnet er auch zum Saisonabschluss in Hoffenheim nicht.