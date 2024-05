EM 2024 mit vier Torhütern! Der gesamte Nagelsmann-Kader im Überblick

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat 27 Spieler in seinen vorläufigen Kader für die Heim-EM berufen . Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Ilkay Gündogan. Mit Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller gehören ihm noch drei Weltmeister von 2014 an. Rio-Held Mats Hummels fand wie Leon Goretzka oder der verletzte Serge Gnabry hingegen keine Berücksichtigung.

18 EM-Starter waren von Sonntag- bis Mittwochabend vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bereits über verschiedene Kanäle in kurzen Videos bekannt gegeben worden, die restlichen neun verkündete Bundestrainer Nagelsmann am Donnerstag in Berlin. Überraschungen gab es dabei nicht. Der Stuttgarter Alexander Nübel als einer von vier Torhütern und der junge Hoffenheimer Stürmer Maximilian Beier sind noch am ehesten in diese Kategorie zu zählen.