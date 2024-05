"Geht tief ins Herz!" Papa Wirtz wird nach Meisterparty emotional

Große Emotionen im Hause Wirtz! An einem ganz besonderen Tag feiert Nationalspieler Florian Wirtz mit Bayer Leverkusen seine erste Meisterschaft und die erste in der Vereinsgeschichte.

Mit 17 Jahren hatte Wirtz Junior am 18. Mai 2020 beim 4:1-Sieg in Bremen sein Debüt gegeben, gleich im ersten Spiel nach der Corona-Pause stand er in der Startelf.

Ausgerechnet der Kölner Wirtz mit Leverkusen Meister

Dass nun ein Kölner in Leverkusen als Fußballgott gefeiert wird, ist für Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz kein großes Thema: „Es geht um seine Person und nicht um seine Vergangenheit. Es ist schön, dass er hier in Leverkusen so gut spielt und so wertvoll für die Mannschaft ist. Ich glaube, das ist der verdiente Lohn. Und alles andere ist nicht so wichtig.“