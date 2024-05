"Gibt mir sehr, sehr viel Kraft!" Emotionale Botschaft von Ex-Bundesliga-Keeper

Vor wenigen Wochen hat Georg Koch öffentlich gemacht, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist . „Die Krankheit ist unheilbar, ich werde sterben“, schilderte er bei der Bild am Sonntag .

Nun hat sich der ehemalige Bundesliga-Torwart erneut zu Wort gemeldet. In einer Videobotschaft auf dem X-Kanal seines Ex-Vereins Fortuna Düsseldorf richtete er sich vor allem an die Fans. „Ich muss in erster Linie sagen: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und das, was ich mit der Choreo in Kiel bekommen haben“, begann er sein Statement.