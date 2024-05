Union-Hammer fix! Alter Bekannter kehrt in die Bundesliga zurück

„Wir werden personell neu aufgestellt in die neue Saison starten. Mit Horst Heldt konnten wir einen erfahrenen Bundesliga-Manager für uns gewinnen, der im Sommer zu uns stoßen wird, aber bereits jetzt in alle Planungen eingebunden ist. Oliver Ruhnert bleibt uns erhalten, wird eng mit Horst Heldt zusammenarbeiten und die Kaderplanung für die neue Spielzeit vorantreiben“, wird Union-Präsident Dirk Zingler auf der Klub-Homepage zitiert.

Union legte in der abgelaufenen Spielzeit eine bemerkenswerte Talfahrt hin. Nach Tabellenplatz vier in der Vorsaison und der damit verbundenen Champions-League-Teilnahme sicherte sich der Klub erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga.