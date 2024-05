Insider verrät Details über Alonso-Verlängerung

Die Tore nach München und Liverpool standen Xabi Alonso weit offen - doch das spanische Trainer-Juwel entschied sich relativ schnell für einen Verbleib in Leverkusen, wo er am abgelaufenen Wochenende die ungeschlagene Bundesliga-Saison perfekt machte. Wie er seine Verlängerung damals intern verkündete, verriet nun Marcel Daum, Co-Trainer für Analyse in Alonsos Team.