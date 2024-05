Klopp-Hammer beim BVB? England-Zeitung überrascht!

Demzufolge mehren sich rund um den Klub die Gespräche, wonach eine Rückkehr Klopps nach Dortmund im Jahr 2025 als „Head of Football“ zur Diskussion stehe - frei übersetzt als Leiter Fußball, in Deutschland wohl vergleichbar mit dem Posten als Sportdirektor. Der Noch-Liverpool-Coach wird die Reds im Sommer nach fast neun Jahren verlassen und hat eine Auszeit für die Zeit danach angekündigt.

BVB-Umbruch auf der Führungsebene

Hatte Liverpool damals noch Chancen auf bis zu vier Titel, hat sich die Lage seitdem dramatisch verschlechtert. In der Europa League scheiterten die Reds im Viertelfinale an Atalanta Bergamo, im FA Cup ebenfalls im Viertelfinale an Manchester United. In der Liga wurde die Tabellenführung verspielt. Nach nur vier Punkten in den vergangenen vier Spielen sind der FC Arsenal und Manchester City enteilt. Lediglich im League Cup holte sich Liverpool die Trophäe.