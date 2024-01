PK LIVE: Klopp-Hammer! Liverpool-Trainer erklärt Reds-Abschied

Diese Nachricht am Freitagvormittag kam völlig unerwartet: Jürgen Klopp wird seinen Vertrag bis 2026 beim FC Liverpool nicht erfüllen , hört am Saisonende als Trainer der Reds auf.

„Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann“, sagte der 56-Jährige in einem Video, das sein Klub auf X veröffentlichte.

Fragen zur Zukunft Klopps und Liverpools gibt es viele - am Nachmittag wird der deutsche Erfolgscoach seine Entscheidung während einer Pressekonferenz ab 16 Uhr begründen. SPORT1 begleitet die PK live im Ticker.

+++ Klopp-PK: Um 16 Uhr geht es los +++

Was wird Klopp gleich sagen, um seine Entscheidung zu präzisieren? Medien und Fans sind gespannt.

+++ Tuchel und Watzke geschockt +++

+++ Klopp nie wieder Trainer?

Der 56-Jährige ließ zunächst offen, ob er überhaupt auf den Trainerstuhl zurückkehrt. „Wenn Sie mich fragen: ‚Werden Sie jemals wieder als Trainer arbeiten?‘, dann würde ich aktuell ‚nein‘ sagen“, erklärte Klopp. Aber: „Ich weiß natürlich nicht, wie sich das anfühlen wird, weil ich nie in dieser Situation war.“

+++ Auch Schmadtke verlässt Liverpool +++

„Liverpool ist ein ganz besonderer Verein, und es war eine große Ehre für mich, hier arbeiten zu dürfen, auch wenn ich von Anfang an wusste, dass es nur für eine kurze Zeit sein würde“, wird Schmadtke in einer Vereinsmitteilung des Premier-League-Klubs zitiert. Der 59-Jährige hatte den Posten im vergangenen Juni angetreten, zuvor war der frühere Bundesliga-Torhüter in ähnlicher Funktion bei Alemannia Aachen, Hannover 96, dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg tätig gewesen.