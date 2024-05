Köln am Boden nach Abstieg: "Komplett kaputtgemacht"

Die Spieler des 1. FC Köln sanken zu Boden, im Block der mitgereisten Fans herrschte völlige Stille. Die Rheinländer müssen nach einem 1:4 (0:3) beim 1. FC Heidenheim zum siebten Mal den bitteren Gang in die 2. Fußball-Bundesliga antreten , der Schmerz darüber war allen Beteiligten anzumerken.

„Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich will nicht ausfallend werden, aber in der ersten Halbzeit haben wir es uns komplett kaputtgemacht“, sagte Torhüter Marvin Schwäbe bei Sky: „Wir müssen jetzt sehen, wer den Weg mitgeht und wer nicht.“ Ähnlich reagierte Mark Uth: „Wir haben in der ersten Halbzeit keinen einzigen Zweikampf geführt. Das geht einfach nicht.“