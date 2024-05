Köln: Schnelle Rückkehr als Ziel bei Abstieg

Für den Fall des Abstiegs hat Präsident Werner Wolf eine schnelle Rückkehr des 1. FC Köln in die Fußball-Bundesliga ins Auge gefasst. „Sollte es so kommen, dann werden wir uns das Ziel Wiederaufstieg in den ersten beiden Jahren setzen – trotz der Sperre“, sagte der 67-Jährige im Interview mit der Kölnischen Rundschau. Er glaube aber weiter an den Klassenerhalt, „es gibt auch keine Alternative zum Optimismus“.