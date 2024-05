Kurios: Bayer Leverkusen trifft - und Xabi Alonso ist schon weg!

Xabi Alonso hat ein Tor von Bayer Leverkusen beim Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt verpasst. Der Trainer des deutschen Meisters verfolgte das 5:1 seines Teams wegen einer Sperre von der Tribüne aus - als seine Mannschaft kurz vor der Pause zum zweiten Mal einnetzte, hatte er sich von seinem Platz auf der Tribüne bereits in Richtung Umkleide aufgemacht.

„Ja, stimmt. Ich habe es aber in der Kabine gesehen“, sagte Alonso nach der Partie laut der Bild -Zeitung.

Der Bayer-Coach hatte zuletzt seine vierte Gelbe Karte in der laufenden Saison gesehen und musste daher eine Partie aussitzen. Im Frankfurter Stadion saß er mit AirPods im Ohr neben Videoanalyst Simon Lackmann. An der Seitenlinie wurde der Spanier von Co-Trainer Sebastian Parrilla vertreten.

Mit dem Sieg in Frankfurt egalisierte Alonsos Team einen erstaunlichen Rekord. Die Werkself ist wettbewerbsübergreifend nun 48 Spiele am Stück ungeschlagen, genauso lang wie Benfica einst zwischen 1963 und 1965. Länger blieb in Europa seit der Einführung der UEFA-Pokalwettbewerbe nie ein Klub ohne Pleite.