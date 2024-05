Nummer 48: Rom-Generalprobe glückt ohne Alonso

Kein Alonso, kein Problem: Meister Bayer Leverkusen hat inmitten seiner römischen Woche den Nimbus der Unbesiegbarkeit gewahrt . Die abgezockte Werkself gewann ohne ihren gesperrten Erfolgstrainer mit 5:1 (2:1) bei Eintracht Frankfurt und blieb auch im 48. Saisonspiel ungeschlagen. Voller Selbstvertrauen soll nun im Halbfinale der Europa League am Donnerstag das 2:0-Polster aus dem Hinspiel gegen die AS Rom verteidigt werden.

Danach fehlen nur noch die Spiele gegen Bochum und Augsburg zur ersten Saison eines Teams in der Bundesliga ohne Niederlage. Granit Xhaka (12.), Patrik Schick (44.), Exequiel Palacios (58., Foulelfmeter), Jeremie Frimpong (77.) und Victor Boniface (89.) sorgten für den ersten Auswärtssieg am Main seit sechs Jahren.

Frankfurt ließ trotz des Treffers von Hugo Ekitike (32.) den ersten Matchball zum Einzug in die Europa League liegen, doch ein Dreier aus den letzten beiden Spielen würde zur Fixierung von Platz sechs reichen.

Xabi Alonso musste nach vier Gelben Karten die Partie von der Tribüne aus verfolgen, wurde an der Seitenlinie von seinem Co-Trainer Sebastian Parrilla vertreten. Er habe deshalb „keine Sorgen“, betonte Alonso. Die Rotation in der Startelf hatte ohnehin er selbst veranlasst, so gab es gleich acht Wechsel. Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo standen gar nicht im Kader.