Leverkusens OB erwartet 80.000 Fans zur "größten Party"

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath erwartet für die Ende Mai geplante Meister-Party in seiner Stadt etwa 80.000 Fans. „Es wird die größte Party, die es in Leverkusen jemals gab“, sagte der SPD-Politiker dem Spiegel. Bayer Leverkusen hatte sich Ende April erstmals den Titel in der Fußball-Bundesliga gesichert.