Medien: FC Bayern fragt bei Lopetegui an

Nach der Absage von Ralf Rangnick und dem Treue-Bekenntnis von Roberto De Zerbi zu Brighton and Hove Albion hat der FC Bayern offenbar den früheren spanischen Nationaltrainer Julen Lopetegui angefragt, wie Sky und die Bild berichten.

Bayern kassiert Absagen

„Ich würde gerne in Brighton bleiben, ich liebe meine Spieler, ich liebe diese Stadt, ich liebe den Klub und die Fans“, sagte der Italiener De Zerbi am Freitag bei Sky Sports UK. „Wenn ich glücklich bin, gibt es keinen Klub, der mich dazu bringen kann, das Team zu wechseln“, fügte der 47-Jährige an. Sein Vertrag beim Premier-League-Verein läuft bis 2026.