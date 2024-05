Reus beschenkt BVB-Fans - Bier für über 100.000 Euro!

Marco Reus wurde am Samstagnachmittag bei Borussia Dortmund verabschiedet. Im Rahmen des 4:0-Erfolgs beschenkte sich der Dortmunder mit einem Traumtor selbst - anschließend gab es ein besonderes Geschenk an die Fans.

Dieser Zettel tauchte am Samstagnachmittag an einem der Getränkestande im Signal Iduna Park auf

Bier für über 100.000 Euro

Reus bedankt sich bei den Fans

„Ich hoffe, dass sie das genossen haben“, sagte Reus, der nach dem 4:0 (2:0)-Erfolg gegen Darmstadt 98 gemeinsam mit der „Gelben Wand“ ausgiebig gefeiert hatte. „Es hat Spaß gemacht. Wenn ich auf jeden Fall wiederkomme, werde ich den Jungs einen Besuch abstatten“, so der 34-Jährige.

In der Kommentarspalte wurde Reus von den X-Usern für die Aktion abgefeiert. „Ich habe mich bedankt, dass die Menschen all die Zeit an meiner Seite standen. Das ist nicht selbstverständlich“, sagte der Torschütze im Nachgang bei Sky.