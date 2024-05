René Adler zieht über Bayern her: "Ein bisschen ins Lächerliche gezogen"

Beinahe drei Monate nach der Entscheidung, mit einem anderen Trainer als Thomas Tuchel in die nächste Saison zu gehen, steht der FC Bayern noch immer ohne neuen Übungsleiter da.

„Für die Außendarstellung eines so großen Vereins ist das dramatisch schlecht“, sagte Adler im ZDF-Sportstudio. „Wenn du so ein Selbstverständnis hast, was sie sich über die letzten Jahrzehnte erarbeitet haben, ist diese Saison ziemlich viel kaputtgegangen.“